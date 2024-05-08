Политолог озвучил скрытый смысл учений РФ с ядерным оружием

Задача готовящихся российских учений с ядерным оружием — «охладить пыл горячих голов в Вашингтоне». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог-американист Константин Блохин. Он подчеркнул, что реакция США и Европы в виде громких заявлений о том, что Россия — якобы агрессивная держава, по факту ничем не подкреплена.

«Мы как раз хотим достичь мира, мы как раз хотим остановить эту напряженность, это военное вмешательство тех же стран НАТО на Украине. Ну а как можно остановить? Запад понимает только силу. <...> Они сами неоднократно говорили о своем принципе, их главный лозунг — мир посредством силы», — сказал Блохин.

Он добавил, что если Москва будет действовать вполсилы, это наоборот раззадорит Запад.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Кремле отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

Ранее в Белоруссии анонсировали сигналы тренировочного применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на учениях.