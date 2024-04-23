Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может быть урегулирован к концу 2025 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В следующем году в результате выборов, если все пойдет хорошо и Бог поможет нам, политические лидеры, выступающие за мир, могут выйти на первый план в Европе и Америке, и тогда мы сможем закончить войну к концу года», — сказано в сообщении венгерского премьер-министра.

Орбан также отметил важность итогов президентских выборов в США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности российской стороны к мирному решению украинского вопроса.

22 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который принимал участие в совещании глав МИД и минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, заявил, что проводить мирную конференцию об урегулировании украинского конфликта без участия России бессмысленно.

Ранее Зеленский допустил переговоры Украины и России после саммита в Швейцарии.