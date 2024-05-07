Инаугурацию президента России назвали новым этапом истории страны

Инаугурация президента России Владимира Путина, фактически, выступает определенной точкой отсчета нашей истории, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков.

«Нас ждет новый этап, который будет наполнен множеством событий как внутри России, так и в мире. И только под руководством президента мы сможем пройти этот путь», — сказал он.

Кисляков отметил, что за 6 лет в России достигнуты немалые успехи.

«По итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. В 2023 году экономика превысила среднемировые темпы увеличения ВВП и выросла на 3,6% – это примерно вдвое выше среднего показателя у развитых стран (1,6%). Были построены тысячи объектов социальной сферы», — сказал политолог.

По его словам, «майские указы» будут обновлены.

«Также будет дан старт новым национальным проектам, о которых Владимир Путин упомянул в своем Послании Федеральному Собранию – это «Кадры», «Молодежь и дети», «Активная и продолжительная жизнь», «Экономика данных», «Семья», — отметил он.

Кисляков подчеркнул, что усилия Запада «отменить» результаты выборов президента не увенчались успехом.

«Усилия Запада провалились, потому что России консолидирован вокруг президента, поддерживает его политику и доверил ему реализацию масштабной программы развития страны. Уверен, что под руководством Владимира Путина, нам удастся достичь всех поставленных целей», — заключил политолог.

Напомним, 7 мая 2024 года прошла инаугурация президента России Владимира Путина.