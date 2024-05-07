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Политолог: учениями с ТЯО Россия сдерживает развитие конфликта с Западом

Политолог Казаков: с помощью ТЯО РФ сдерживает дальнейшие противоречия с Западом

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Reuters

Цель планируемых учений Вооруженных сил России с применением нестратегического ядерного оружия — сдержать дальнейшее усугубление противоречий с Западом после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, а также главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по РФ британским оружием. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, бывший советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков.

«С одной стороны, слова Макрона — это пока только слова. Слова Кэмерона — это тоже пока только слова. <...> С другой стороны, если мы таким образом — самым жестким за последние десятилетия — реагируем на высказывания, значит, у нас есть дополнительная информация, что это не только слова», — отметил Казаков.

В начале мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» со стороны Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Как будут проходить маневры, ожидать ли реальных пусков и подрывов ядерных боеприпасов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В Кремле отметили, что отработка запуска ядерного оружия напрямую связана с заявлениями политиков из стран Запада о готовности отправить войска на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что речь, в частности, идет о словах президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и заявлениях членов сената США.

Ранее РФ пригрозила Британии ударами по военным объектам за пределами Украины.

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