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Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе из-за Ирана

CNN: Израиль отложил планы по наземной операции в Рафахе после нападения Ирана

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе на фоне атаки Ирана на страну. Об этом сообщает CNN.

По информации источников телеканала, Израиль планировал предпринять первые шаги к наземному наступлению в Рафахе на этой неделе, однако отложил эти планы, поскольку обдумывает ответ на атаку со стороны Ирана.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны утвердили оперативный план для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее востоковед предсказал конфликту Ирана и Израиля «ядерную фазу».

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