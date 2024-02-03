В Эстонии сообщили о сбое в работе GPS на восточном фланге НАТО

Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил британской газете Telegraph, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружен на восточном фланге НАТО.

«То, что мы наблюдаем, — это сбой в работе GPS для кораблей и воздушного движения», — сказал он.

По словам Херем, сбой обнаружен в районе от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу.

Журналисты пишут, что в работу GPS вмешивается российская система радиоэлектронной борьбы.

До этого издание Epoznan писало, что российские военные подавили навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре.

До этого глава российского министерства обороны Сергей Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.