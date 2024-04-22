Россия ожидает визита Си Цзиньпина в Казань

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин может в октябре 2024 года посетить Россию, где выступит на саммите БРИКС. Об этом на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

«В октябре мы ждем главу КНР на саммит БРИКС в Казани», — сообщил руководитель российского МИД, отметив, что главным событием года в двусторонних отношениях держав будет поездка президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Помимо прочего, в июле Россию посетит спикер парламента КНР Чжао Лэцзи. Визит будет приурочен к участию в заседании парламентского форума БРИКС.

9 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина с Си Цзиньпином планируется, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно. По словам пресс-секретаря российского президента, апрельскую поездку Лаврова в Китай можно рассматривать в рамках подготовки встречи руководства на высшем уровне.

Ранее Китай предложил четыре принципа урегулирования конфликта на Украине.