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Посол в Бельгии заявил об усталости жителей страны от конфликта на Украине

Посол Токовинин заявил об усталости бельгийцев от украинского кризиса

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Depositphotos

Жители Бельгии устали от конфликта на Украине и хотят его скорейшего завершения. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Брюсселе Александр Токовинин.

По словам дипломата, в бельгийском обществе усиливается усталость от украинского кризиса, воинственной риторики властей, а также связанного с антироссийскими санкциями ухудшения социально-экономического положения населения.

Токовинин заявил, что местный бизнес настроен на возобновление взаимовыгодного, продуктивного сотрудничества с Россией.

В январе издание New York Times написало, что европейские страны «демонстрируют усталость» от украинского конфликта на фоне внутренних проблем, связанных, среди прочего, с финансами, при этом Латвия, Литва и Эстония продолжают придерживаться политики помощи Киеву.

В октябре 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что многие руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза начали говорить об усталости от конфликта на Украине.

Ранее в Китае заявили, что США не допустят переговоров России с Украиной.

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