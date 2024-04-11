Финский президент призвал Запад отказаться от воинственной риторики в адрес РФ

Президент Финляндии Александр Стубб призвал Запад воздержаться от воинственной риторики в адрес Москвы, по его словам, западным странам нужно быть готовыми к противостоянию с РФ, однако прямой конфликт маловероятен. Своим мнением Стубб поделился в интервью Financial Times.

«Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается протестировать статью 5 (положение договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса означает нападение на всех. — «Газета.Ru») и что Европа следующая на очереди. Я думаю, нам следует подготовиться к этому, но я думаю, что это маловероятно. Я призываю все европейские государства стать более финскими», — подчеркнул Стубб, отметив необходимость отказа на Западе от «воинственной» риторики в адрес Москвы.

Упомянув маловероятность прямого конфликта с РФ, Стубб все же заявил, что у Европы есть «окно возможностей на несколько лет», чтобы «изменить свое мышление», отказавшись от «Ла-ла ленда» эпохи после окончания Холодной войны.

Кроме того, Стубб также призвал страны НАТО «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а на данном этапе — практически всем, что потребуется».

8 апреля Стубб заявил, что не видит перспектив решения российско-украинского конфликта с помощью дипломатии, достичь мира, по его словам, можно только на поле боя.

Ранее сообщалось, что Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи.