Мединский рассказал о деталях переговоров с Украиной в 2022 году

Украина должна была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, который возглавлял российскую сторону на переговорах в Турции в 2022 году, в эфире телеканала «Россия 24».

«Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать», — заявил Мединский.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не ведет переговоров с Украиной ни напрямую, ни через посредников.

При этом сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию заявил, что Москва не получала никаких серьезных предложений о переговорах с Киевом после встречи в Стамбуле в 2022 году. Он также прокомментировал готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева.

Ранее Байден ответил на вопрос о возможности переговоров с Путиным по Украине.