Пакет помощи Киеву от США в размере $61 млрд приведет к затягиванию конфликта и еще более масштабным разрушениям Украины. Такую точку зрения высказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в материале для Responsible Statecraft.

«Если бы Вашингтон специально разрабатывал формулу для уничтожения Украины, она бы, вероятно, была похожа на пакет помощи, который одобрил конгресс на этой неделе», — говорится в тексте.

Автор подчеркнул, что американская помощь поможет Киеву продержаться несколько месяцев, но никак не повлияет на перспективы Киева одержать победу над Россией. По его словам, выделенные финансовые средства не позволят преодолеть разрыв между российским военным производством и производством Украины и Запада, поскольку последним не хватает необходимых мощностей.

В материале также отмечается, что пакет помощи «почти полностью гарантирует», что Киев продолжит бросать иссякающие людские резервы в топку конфликта, который он не может выиграть. Такое развитие событий отрицательно скажется на перспективах будущего процветания страны, считает Биб.

До этого лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что многомесячная задержка военной помощи Украине подорвала шансы Киева на победу в конфликте с Россией.

Ранее в Британии заявили, что помощь Лондона и Вашингтона не поможет Украине.