В Кремле анонсировали большое совещание по паводкам с участием Путина

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля проведет большое совещание, посвященное ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что в начале заседания глава государства сделает вступительное заявление. После этого руководитель МЧС РФ Александр Куренков, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин выступят с докладами о ситуации в зоне затопления.

«Будут губернаторы трех регионов тоже докладывать о ликвидации последствий», — добавил представитель российского лидера.

Речь идет о главе Оренбургской области Денисе Паслере, губернаторе Тюменской области Александре Мооре и главе Курганской области Вадиме Шумкове. Кроме того, ожидается участие руководителей подтопленных муниципальных районов и образований — они присоединятся к совещанию по видео-конференц-связи (ВКС).

Также в ходе брифинга Песков анонсировал участие Путина в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Мероприятие состоится 25 апреля, но точное время его начала будет раскрыто позже.

Ранее Путин сделал замечание в адрес губернатора Тюменской области из-за слов об «упертости» людей в зоне затопления.