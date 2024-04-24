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В МИД РФ возмутились отсутствием реакции Запада на смерть военкора Еремина

Захарову возмутило молчание ЮНЕСКО после гибели военкора Еремина в зоне СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Молчание ЮНЕСКО после гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подрывает авторитет организации. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова при этом напомнила, что 21 апреля отметили 70-летнюю годовщину вступления Советского Союза в ЮНЕСКО. Она обратила внимание, что гендиректор организации Одри Азуле, в обязанности которой входит реагирование на нападение сотрудников СМИ, до сих пор не высказалась про «кровавую вакханалию киевских преступников и убийц».

По ее словам, российского журналиста убили, несмотря на плашку «Пресса». Она отметила, что принятые во всем мире обозначения журналистов и корреспондентов служат для украинских военных «лакомой мишенью».

Российский военный корреспондент погиб в зоне специальной военной операции после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 19 апреля. В Москве 24 апреля прошло прощание с Ереминым. Отмечается, что проститься с журналистом пришли сотни человек, включая генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, военкоров Александра Коца, Александра Сладкова, Евгения Поддубного и Семена Пегова.

Ранее американский доброволец с позывным «Техас» погиб в Донбассе.

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