Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую стратегию избрал ЕС на случай прихода Трампа к власти

Politico: ЕС при победе Трампа попробует отговорить его от сделки по Украине

close
100%
Alyssa Pointer/Reuters

Страны Евросоюза в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа намерены убедить его дальше обеспечивать Киев оружием и попытаться отговорить Трампа от односторонней сделки с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

«Среди европейских дипломатов существует широкое согласие относительно немедленных шагов, которые им необходимо предпринять после победы Трампа: а именно, убедить его обеспечить отправку некоторого количества вооружений в Украину в будущем, тем самым выиграв у Европы время для перевооружения как Киева, так и ее самой, и убедить его не заключать одностороннюю сделку с Путиным (по Украине – прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в новых геополитических реалиях Трамп «вероятно, захочет избавиться от раздражения, которое вызывает Украина».

До этого Wall Street Journal писала, что Трамп, будучи президентом США (2017-2021 гг.), неоднократно критиковал Украину за коррупцию и признавал, что эта страна является частью России.

По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами Трамп неоднократно говорил, что Украина «полна ужасных людей».

Ранее Украину предупредили о возможном прекращении поддержки от США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами