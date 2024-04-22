Украину предупредили о возможном прекращении поддержки от США

Пакет военной помощи Украине со стороны США в размере 61 млрд изменит военные перспективы Киева, однако после 2024 года страну ждут неопределенности в вопросе поддержки со стороны Вашингтона. Такую оценку дает Reuters.

Речь идет о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом, говорится в тексте. Республиканец ранее выражал скептицизм по поводу крупных объемов помощи Украине и поставил под сомнение, насколько быстро американская и европейская оборонная промышленность сможет нарастить производство оружия, отмечается в материале.

«Трамп выиграл номинацию от Республиканской партии в марте и встретится с Байденом, демократом, на президентских выборах 5 ноября. Бывший президент и жесткие республиканцы в конгрессе выступают против дальнейшей помощи Украине, за возможным исключением кредита», — говорится в тексте.

В связи с этим, отмечается в материале, Киеву необходимо «использовать 2024 год, чтобы восстановить силы для долгой войны». Цель Европы также должна состоять в готовности заполнить пробел, оставленный Соединенными Штатами.

«В случае подписания закона пакет США может иметь мощный сигнальный эффект не только с точки зрения морального духа украинцев, но и для того, чтобы другие союзники США предоставили помощь», — считает юрист-международник и научный сотрудник Института внешней политики имени Джонса Хопкинса.

Ранее в США не увидели союза между демократами и республиканцами после выделения помощи Украине.