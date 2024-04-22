В Кремле пообещали проверить данные о письме президента Швейцарии Путину

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать информацию, что глава Швейцарии Виола Амхерд якобы направила письмо Владимиру Путину после его переизбрания.

«Сейчас мне нечего сказать по этому вопросу. Давайте мы проверим просто эту информацию. Завтра сообщим», — заключил Песков в беседе с журналистами.

До этого издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны республики Лоренца Фришкнехта сообщило, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила письмо Владимиру Путину после его переизбрания.

Фришкнехт подчеркнул, что сообщение стало «призывом к диалогу в трудные времена». В нем президент Швейцарии также отметила, что уважение международного права и устава ООН должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

Минобороны страны подчеркивают, что их лидер отправила не поздравительный текст, а «приглашение к диалогу в трудные времена». Амхерд также принесла соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками в российских регионах. О послании стало известно спустя пару дней после того, как в Москве обвинили Берн в откровенной враждебности и утрате нейтралитета.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения споров с Украиной.