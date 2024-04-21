«Это не поздравления». Президент Швейцарии написала Путину после его победы на выборах Президент Швейцарии написала письмо Путину и пригласила его к диалогу

Президент Швейцарии Виола Амхерд написала Владимиру Путину письмо после его пятой победы на президентских выборах. В минобороны страны подчеркивают, что их лидер отправила не поздравительный текст, а «приглашение к диалогу в трудные времена». Амхерд также принесла соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и паводками в российских регионах. О послании стало известно спустя пару дней после того, как в Москве обвинили Берн в откровенной враждебности и утрате нейтралитета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Швейцарии Виола Амхерд написала письмо Владимиру Путину после его очередной победы на выборах президента России. О факте отправки письма сообщило швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя министерства обороны (DDS) Лоренца Фришкнехта.

«В письме содержатся соболезнования жертвам теракта в Москве 22 марта и тем, кто пострадал от недавних паводков, поразивших несколько регионов России», — уточнил Фришкнехт.

По его словам, послание «охватывает несколько тем с учетом нового мандата президента России» и позиционируется как «приглашение к диалогу в трудные времена».

«Это письмо не является письмом с поздравлениями», — подчеркнули также в оборонном ведомстве.

Последние президентские выборы в России состоялись 15-17 марта 2024 года. Путин набрал 87,28% голосов избирателей. Явка составила 77,49%.

«Откровенно враждебная страна»»

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Швейцарию откровенно враждебной страной. В интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» он говорил о том, почему Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту (власти страны планируют провести 15-16 июня конференцию по конфликту на Украине, приглашения будут разосланы примерно в 120 стран, ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. — «Газета.Ru»).

«Абстрагируясь от украинского содержания этой темы, нам Швейцария просто не подходит. Она никакая не нейтральная сторона, она из нейтральной превратилась в откровенно враждебную», — сказал Лавров.

Министр напомнил также, что Берн уже неоднократно присоединялся к антироссийским санкциям, которые вводили европейские страны, и одобрил концепцию национальной безопасности, которая делает невозможными партнерские отношения с Москвой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о потере доверия к Швейцарии как к добросовестному посреднику в международных делах. Страна безответственно следует недружественному курсу «коллективного Запада», а также выражает полную солидарность с Украиной, что идет вразрез с декларируемым «нейтралитетом», отметила дипломат.

«Еще более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — сказала Захарова.

Верните нейтралитет!

В середине апреля 2024-го правоконсервативная Швейцарская народная партия призвала вернуться к строгому нейтралитету и инициировала референдум о внесении поправок в конституцию, запрещающих участие в военных союзах и санкциях, не одобренных Совбезом ООН.

«Непонятны целенаправленные попытки подорвать нейтралитет страны: сближение с НАТО, принятие санкций ЕС, занятие места в Совете Безопасности ООН, (опосредованные) поставки оружия воюющим сторонам.

Результат этой неустойчивой внешней политики — Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — говорилось в сообщении партии.

В Федеральную канцелярию уже поступило более 132 тыс. подписей в пользу проведения референдума. Для того, чтобы голосование состоялось, необходимо было собрать 100 тысяч.

После начала российской специальной операции на Украине Швейцария заблокировала частные российские активы на сумму $8,8 млрд в рамках европейских санкций. Кроме того, свыше $19,7 млрд заморозил швейцарский банк Credit Suisse. В стране также действует запрет на все операции, связанные с оборотом средств из резервов Банка России. Активы российского ЦБ на сумму около 7,4 млрд швейцарских франков (более $8 млрд) до сих пор остаются заблокированными.