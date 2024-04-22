Президент Азербайджана прибыл в Москву

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба политика.

Отмечается, что азербайджанский лидер прибыл в Россию по приглашению президента страны Владимира Путина. В московском международном аэропорту Внуково-2 Алиева встретили заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин и другие официальные лица.

В Кремле уточняли, что Алиев проведет в Москве переговоры с Путиным. Главы двух государств помимо прочего планируют рассмотреть основные вопросы дальнейшего развития отношений между РФ и Азербайджаном, а также провести обстоятельный обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе.

В минувшие выходные стало известно, что российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха после почти четырехлетней миссии. Вывод сил происходит досрочно по решению Баку и Москвы. Причиной для такого шага стала прошлогодняя операция Азербайджана в регионе, завершившаяся ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.