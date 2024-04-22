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В МИД РФ оценили угрозу столкновения ядерных держав

Лавров указал на риск прямого столкновения ядерных держав по вине Запада

Западные страны своими действиями поставили мир на грань прямого столкновения ядерных держав, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава МИД России рассказал в обращении к участникам Московской конференции по нераспространению, его цитирует РИА Новости.

«Западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», — указал Лавров.

Министр отметил, что основные стратегические риски эскалации связаны с тем, что три западных ядерных государства являются одними из ключевых спонсоров Украины. В то же время, сказал Лавров, мир переживает кризис системы контроля над распространением ядерного вооружения, из-за чего положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) становится все труднее реализовывать.

1 августа 2022 года президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что в ядерной войне не бывает победителей, и она никогда не должна быть развязана. Российский лидер обратил внимание, что РФ — это государство — участник ДНЯО и один его депозитариев, «последовательно следует букве и духу Договора».

Ранее Лавров заявил о планах США столкнуть НАТО и Россию.

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