Глава ГУР Украины назвал «реальным успехом» ВС РФ взятие Авдеевки

Глава главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал «реальным успехом» российской армии взятие города Авдеевка в ДНР, который был одним из главных укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — констатировал Буданов.

17 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся «мощным оборонительным узлом» Вооруженных сил Украины.

Позже Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» Героя России командующему войсками Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» генералу-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки.

Ранее Шмыгаль объяснил, почему Украина потеряла Авдеевку.