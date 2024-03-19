Шмыгаль объяснил, почему Украина потеряла Авдеевку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла Авдеевку и ряд деревень из-за дефицита боеприпасов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за... недостатка боеприпасов», — сообщил Шмыгаль.

При этом он не стал уточнять, о каких населенных пунктах идет речь.

17 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Авдеевка под Донецком.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в своих социальных сетях объяснил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки нехваткой ряда вооружений. Утром 17 февраля новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города.

Ранее в ВСУ высказались об оснащенности ВС РФ под Авдеевкой.