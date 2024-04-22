В США после выделения помощи Киеву заявили, что Путину и Си «рано открывать шампанское»

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поприветствовал принятие палатой представителей США пакета иностранной помощи для Украины, Израиля и Тайваня. В интервью Fox News он заявил, что Вашингтон намерен «защищать демократию», а Владимиру Путину и Си Цзиньпину «рано откупоривать шампанское».

По его словам, выделением помощи союзникам США «послали сообщение миру».

«Я думаю, что Америка снова в наступлении, и это признак того, что мы можем объединиться ради нашей национальной безопасности и отправить сообщение Владимиру Путину, Си Цзиньпину — слишком рано откупоривать шампанское, Америка собирается защищать демократию», — заявил Блюменталь.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее в Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно».