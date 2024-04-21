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В Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно»

Премьер Польши Туск понадеялся, что для помощи Украине еще не слишком поздно

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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил спикера палаты представителей США Майка Джонсона за продвижение законопроекта по выделению помощи Украине, отметив, что «лучше поздно, чем слишком поздно». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Спикер Майк Джонсон, спасибо. Лучше поздно, чем слишком поздно. И я надеюсь, что для Украины еще не слишком поздно», — написал Туск.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее в Германии раскрыли, на сколько Украине хватит выделенной помощи от США.

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