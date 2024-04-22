Экономист Сакс указал на ошибку Зеленского по переговорам с Россией

Профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американский экономист Джеффри Сакс заявил, что в первые недели после начала спецоперации на Украине Владимир Зеленский был готов на переговоры с Москвой, однако под давлением стран Запада отказался от такого варианта. Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

По его словам, в ситуацию вмешались Соединенные Штаты из-за своей некомпетентности.

«И британцы вмешались, потому что они до вульгарности циничны, с имперскими замашками и также некомпетентны. И они сказали украинцам: «Продолжайте биться», — сказал Сакс.

Отказавшись от диалога с Россией, Зеленский совершил «роковую ошибку» для сотен тысяч украинских граждан, считает экономист.

Эксперт также напомнил, что целью СВО было недопущение расширения НАТО на восток, и президент России Владимир Путин стремился договориться со странами Запада до начала конфликта. Но в администрации Джо Байдена исключили такое развитие событий, в чем проявилась некомпетентность правительства США, подчеркнул Сакс.

До этого журнал Foreign Affairs со ссылкой на бывшего американского чиновника писал, что Украина не проконсультировалась с Соединенными Штатами перед заключением предварительных договоренностей с Россией в марте 2022 года в Стамбуле.

Ранее Зеленский понадеялся, что Украина не станет «вторым Афганистаном».