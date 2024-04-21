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В США не увидели союза между демократами и республиканцами после выделения помощи Украине

FT: помощь союзникам США не говорит о мире между демократами и республиканцам

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J. Scott Applewhite/AP

Голосование в палате представителей США о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискация активов России не говорит о долгосрочном мире между представителями демократов и республиканцев. Об этом пишет Financial Times.

Как следует из текста, голосование в палате представителей продемонстрировало кризисные явления в Республиканской партии, которая имеет большинство в законодательном органе. Так, из 218 членов 112 высказалось против помощи Киеву. Это свидетельствует о том, что спикеру Майку Джонсону пришлось опираться на оппозиционно настроенных демократов.

«После почти 18 месяцев законодательного бессилия на Капитолийском холме стоит остановиться и отметить редкий момент двухпартийной гармонии… Но есть ли надежда, что субботняя победа является признаком того, что разум наконец-то одержит верх в Вашингтоне? Боюсь, что сохранение двухпартийного мира требует слишком многого как от республиканцев, так и от демократов», — пишет шеф-редактор FT.

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее в Польше оценили выделение помощи Украине словами «лучше поздно, чем слишком поздно».

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