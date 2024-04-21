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Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания

Blick: президент Швейцарии Амерд написала письмо Путину после его переизбрания

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Швейцарии Виола Амерд направила президенту России Владимиру Путину вскоре после его переизбрания письмо, в котором выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет швейцарское издание Blick со ссылкой на представителя военного ведомства страны Лоренца Фришкнехта.

По словам собеседника издания, в письме содержались соболезнования в связи с терактом в Подмосковье, а также тем, кто пострадал от недавних наводнений в регионах России.

Фришкнехт подчеркнул, что сообщение стало «призывом к диалогу в трудные времена». В нем президент Швейцарии также отметила, что уважение международного права и устава ООН должно стать «компасом для достижения мира и процветания».

При этом в материале отмечается, что письмо нельзя считать поздравлением Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

До этого канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Россия остается частью Европы, поэтому Западу следует искать пути мирного сосуществования с Москвой.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения споров с Украиной.

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