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Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения споров с Украиной

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования спорных вопросов с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров», — отметил глава государства.

Путин обратил внимание, что российские власти всегда были склонны именно к этому.

До этого президент счел «паноптикумом» саммит по Украине в Швейцарии. Глава государства подчеркнул, что Россию организаторы саммита не пригласили, так как сочли, что ей там «делать нечего». При этом они одновременно твердят, что без РФ ничего решить невозможно.

11 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что мероприятия, которые игнорируют позицию РФ и строятся на положениях «формулы Зеленского», оторваны от реальности.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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