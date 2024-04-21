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Сенатор США раскритиковал принятые пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенатор США Джонсон: помощь Украине и Израилю крадет будущее американских детей

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Lenin Nolly/Sipa USA/Reuters

Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон раскритиковал палату представителей США за принятие законопроекта об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку таким образом Вашингтон тратит деньги, которых у него нет, и крадет «будущее детей». Его слова приводит The Hill.

«Мы собираемся и дальше закладывать и грабить будущее наших детей более чем на 100 миллиардов долларов. Мы тратим около 900 миллиардов долларов на оборону, но каждый раз, когда предпринимаются какие-то оборонительные действия, кажется, что нам нужно предпринять дополнительные меры», — указал Джонсон.

По его словам, большинство американцев считают, что Соединенные Штаты в первую очередь должны обеспечить безопасность собственных границ, прежде чем тратить «100 миллиардов долларов, которых у нас нет на будущее наших детей, на помощь другим людям в обеспечении безопасности их границ».

20 апреля нижняя палата конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Речь идет о выделении почти $61 млрд на поддержку Киева.

Ожидается, что американский сенат проголосует по документу 23 апреля. Как сказал лидер демократов в верхней палате парламента страны Чак Шумер, он и его коллеги готовы сделать «необходимый шаг».

Ранее предприниматель Илон Маск раскритиковал принятие законопроекта о новом пакете помощи Украине.

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