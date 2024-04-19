Лавров: РФ не прислали приглашение на годовщину высадки в Нормандии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не получала приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«У них это манера такая — они, когда что-то собираются сделать, они не могут в рамках приличия оставаться, потому что приличные люди направляют письмо и потом об этом объявляют. А тут они, — вот мы пригласим, но не Путина, кого-нибудь пригласим, — а никто никого не приглашал вообще», — заявил Лавров.

До этого Лавров заявил, что Москве нет никакого смысла нападать на страны Европы, там лишь запугивают угрозой со стороны России. По словам Лаврова, в европейских странах в последнее время запугивают избирателей «российской угрозой» на фоне грядущих выборов.

Глава МИД также заявил, что Россия «разбирается» с Украиной, потому что она создает угрозу. Он напомнил о провале политики США в Афганистане, Ираке, Сирии. Особое внимание он уделил Гаити, которая, не смотря на расположение «под боком» у Вашингтона, испытывает «разгул бандитизма».

Ранее в МИД РФ указали место «формуле мира» Зеленского.