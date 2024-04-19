В МИД РФ рассказали об актуальности Большого Евразийского пространства

Политика Запада по сдерживанию новых центров мирового роста делает инициативы президента РФ Владимира Путина о Большом Евразийском пространстве актуальной. Об этом говорится в приветствии заместителя главы МИД РФ Александра Панкина к участникам Всемирного форума «Новая эпоха — новые пути», передает ТАСС.

«Коллективный Запад не оставляет попыток сохранить свою исключительность, сдержать развитие новых крупных центров мирового роста… Это делает еще более актуальной инициативу президента России Владимира Владимировича Путина по созданию Большого Евразийского партнерства», — подчеркивается в приветствии.

Подчеркивается, что упомянутые попытки Запада по сохранению своей гегемонии приводят к дезорганизации отношений между государствами, а также углублению цивилизационного раскола.

Осенью прошлого года Путин заявлял, мероприятие «Один пояс, один путь» полностью соответствует российским интересам, интегрирует идеи страны по созданию большого евразийского пространства, а также и интересам Китая.

Ранее сообщалось, что член политбюро ЦК КПК приедет в Россию на встречу по безопасности.