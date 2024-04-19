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Член политбюро ЦК КПК приедет в Россию на встречу по безопасности

Член политбюро ЦК КПК Вэньцин приедет в РФ на встречу по вопросам безопасности

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Член политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин 20-28 апреля посетит РФ с целью участия в международной конференции по вопросам безопасности. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, его слова приводит РИА Новости.

«Глава политико-юридической комиссии ЦК КПК 20-28 апреля посетит Россию для участия в 12-й международной конференции по вопросам безопасности на высоком уровне», — подчеркнул Цзянь.

До этого Цзянь заявлял, что переговоры являются единственным путем разрешения украинского кризиса. КНР считает, что любой конфликт в конечном итоге должен быть решен путем дипломатии и политических переговоров, подчеркнул дипломат. Единственный выход из украинского кризиса также находится за столом переговоров, добавил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует сбалансированную позицию Китая по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Шольц попросил Си Цзиньпина оказать влияние на Россию.

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