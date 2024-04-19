Франция допустила признание Палестины

Франция готова признать Палестину «когда придет время», для этого необходим структурированный и организованный мирный процесс. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Франция готова признать палестинское государство, когда придет время, в рамках структурированного и организованного мирного процесса», — подчеркнул он.

19 апреля сообщалось, что правительство Испании намерено признать палестинское государство в ближайшие несколько недель вне зависимости от того, присоединятся ли к этому шагу другие страны Европейского союза (ЕС).

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.

Ранее США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН.