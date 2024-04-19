Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция допустила признание Палестины

МИД Франции: Париж готов признать Палестину «когда придет время»

close
100%
French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Франция готова признать Палестину «когда придет время», для этого необходим структурированный и организованный мирный процесс. Об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Франция готова признать палестинское государство, когда придет время, в рамках структурированного и организованного мирного процесса», — подчеркнул он.

19 апреля сообщалось, что правительство Испании намерено признать палестинское государство в ближайшие несколько недель вне зависимости от того, присоединятся ли к этому шагу другие страны Европейского союза (ЕС).

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.

Ранее США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами