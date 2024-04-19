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Стало известно о планах Испании признать Палестину в ближайшие недели

EFE: Испания намерена признать Палестину в течение нескольких недель

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Hasnoor Hussain/Reuters

Правительство Испании намерено признать палестинское государство в ближайшие несколько недель вне зависимости от того, присоединятся ли к этому шагу другие страны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее провел несколько двусторонних встреч в Брюсселе с европейскими лидерами, чтобы проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, объяснить позицию Мадрида и скоординировать действия, говорится в тексте.

По данным источников агентства, «независимо от того, присоединятся ли другие страны ЕС к позиции Испании по признанию палестинского государства, испанское правительство уже приняло политическое решение и предпримет этот смелый шаг».

До этого Санчес заявил, что в ЕС есть «четкие» признаки того, что страны блока готовы признать Палестину.

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств — членов ООН из 193.

Ранее США заблокировали резолюцию по принятию Палестины в состав ООН.

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