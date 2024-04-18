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США не поддержат принятие Палестины в состав ООН

Госдеп: США проголосуют против резолюции о членстве Палестины в ООН

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Global Look Press

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель на брифинге заявил, что США не намерены голосовать в поддержку резолюции о принятии Палестины в состав ООН в качестве постоянного члена. Об этом сообщает РИА Новости.

«США проголосуют против по предложенной Советом Безопасности резолюции», — сказал Патель.

До этого сообщалось, что палестинский президент Махмуд Аббас отклонил просьбу Вашингтона не ставить перед Советом Безопасности ООН вопрос о принятии Палестины в полноправные члены всемирной организации.

В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, а Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. В четверг на 17:00 (00:00 мск) должно состояться голосование по резолюции СБ ООН, рекомендующей Генассамблее принять Палестину в состав ООН в качестве полноправного члена.

Ранее премьер-министр Испании заявил о готовности в ЕС признать Палестину.

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