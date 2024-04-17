Путин каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по вопросу паводков. Слова Путина передает РИА Новости.

«Начнем с паводков, первый доклад Куренкова Александра Вячеславовича. Вы мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите, пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — заявил Путин.

17 апреля исполняющая обязанности начальника Курганского ЦГМС-Филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Наталья Астафьева сообщила, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган.

До этого губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал любителей «поснимать быстрый Тобол» не прогуливаться по набережной в Кургане, так как уровень воды в реке поднимается очень быстро. Шумков также призывал жителей не отсиживаться на крышах во время паводка, так как помощь может не успеть прийти.

Ранее в Оренбурге задержали подозреваемых в кражах из домов в зоне подтопления.