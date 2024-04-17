В Кремле объяснили долгую подготовку визита Путина в Турцию

Процесс подготовки визита президента России Владимира Путина в Турцию продолжается, но с датой стороны пока не определились. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Дата не согласована. Причина в том, что у нас были выборы, а теперь подготовка инаугурации. У (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана тоже [плотное расписание]. Графики сложно согласовать», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, контакты между российской и турецкой стороной не прекращаются, Москва и Стамбул преимущественно обсуждают двусторонние отношения.

В феврале Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в турецкую республику.

В начале апреля в администрации турецкого президента сообщили, что сроки визита Владимира Путина в Турцию пока неизвестны.

16 апреля Эрдоган сообщил, что у него с Путиным есть договоренность о визите последнего в Анкару, однако дата пока не определена.

Ранее в Турции рассказали о работе над организацией визита Путина.