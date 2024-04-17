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Бывший советник шефа Пентагона раскрыл, почему в ВСУ массово сдаются в плен

Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ массово сдаются в плен российским войскам

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российским войскам на поле боя, этому есть множество доказательств, причина такому развитию событий – катастрофическое положение ВСУ на фронте. Своим мнением он поделился на You Tube-канале Judging Freedom.

«Есть множество доказательств массовой сдачи в плен (со стороны ВСУ – прим. ред.)», - подчеркнул он.

Экс-советник шефа военного ведомства США добавил, ВС РФ удалось донести солдатам ВСУ, что в плену с ними будут обходиться должным и достойным образом. В этой связи, считает аналитик, большое количество личного состава украинской армии решает добровольно сдаться в плен к российским бойцам.

«Русские… хорошо обращаются с теми, кто добровольно сдался», - обратил внимание слушателей Макгрегор.

До этого Макгрегор сообщал, что западные страны недооценивают производственные и военно-технологические мощности России, это является фатальной ошибкой Запада в противостоянии с Россией.

Ранее Россия призвала Запад отказаться от идеи поражения Москвы.

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