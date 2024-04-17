Писториус обеспокоился влиянием России в Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его стране необходимо стать более устойчивой к «российской дезинформации». Его слова приводит агентство DPA.

«Мы должны стать устойчивыми, в общем, как государство и как общество», — сказал Писториус, отметив необходимость разоблачения «российских кампаний» на ранней стадии.

По его словам, Москва пытается повлиять на принятие политических решений в Германии. Якобы цель России — ослабить поддержку Украины и посеять недоверие к НАТО, добавил министр.

»Путин тоже хотел бы, и это постоянные усилия, вбить клин между нами и нашими союзниками и разделить свободные западные общества», — считает Писториус.

3 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус высказался об утечке разговора немецких офицеров, назвав ее частью информационной войны, которую ведет Россия. По словам министра, на опубликованной записи военные обсуждали «различные сценарии», и это не означает, что власти дали «зеленый свет» для передачи Украине ракет Taurus.

Ранее глава ЕК заявила, что «друзья Путина» хотят уничтожить Евросоюз изнутри.