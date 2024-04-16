Президенты России и Ирана обсудили события на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе иранской стороны. Собеседники обсудили обстановку на Ближнем Востоке, обострившуюся «после авиаудара Израиля по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер».

Глава российского государства выразил надежду на сдержанность сторон конфликта и подчеркнул, что новый виток конфронтации может привести к катастрофическим последствиям для всего региона.

В свою очередь, Эбрахим Раиси пояснил, что действия его страны были вынужденными и носили ограниченный характер. Президент Ирана заявил, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации напряженности.

Собеседники сошлись во мнении, что первопричиной нынешних событий на Ближнем Востоке является нерешенность палестино-израильского конфликта, и подтвердили принципиальные подходы России и Ирана, выступающих за немедленное прекращение огня в секторе Газа, улучшения там гуманитарной ситуации и создания условий для дипломатического урегулирования кризиса.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в МИД РФ рассказали, когда будет подписан новый договор между Россией и Ираном.