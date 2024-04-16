В Кремле рассказали о контактах России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Анкара обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и РФ, но украинская сторона отказалась от него.

«Мне нечего сказать по этой теме», — сказал представитель Кремля, комментируя журналисту на брифинге информацию агентства.

Он подтвердил, что Россия контактирует с Турцией, обсуждает разные вопросы, в том числе связанные с Черным морем, но непосредственно по ситуации с Украиной сказать нечего.

Подобная ситуация произошла с зерновой сделкой, которая была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле. 17 июля 2023 года соглашение прекратило действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

Ранее Турция призвала к поиску путей для диалога России и Украины.