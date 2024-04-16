Пескова спросили о срыве Украиной переговоров по безопасности судоходства в Черном море

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном отказе Украины от черноморской сделки.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и РФ, но украинская сторона отказалась от него.

«Мне нечего сказать по этой теме», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Он подтвердил, что РФ контактировала с Турцией, обсуждала разные вопросы, в том числе связанные с Черным морем, но непосредственно по ситуации с Украиной сказать нечего.

Подобная ситуация произошла с зерновой сделкой, которая была подписана 22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН в Стамбуле. Соглашение предполагало содействие РФ к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, предполагавший обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года зерновая сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в сделку в случае снятия ограничений с ее сельхозэкспорта.

Ранее Турция призвала к поиску путей для диалога России и Украины.