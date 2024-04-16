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В СНБО Украины считают необходимыми удары дронами по территории России

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: удары беспилотниками ВСУ по России необходимы

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Inna Varenytsia/Reuters

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил о необходимости ударов беспилотниками по объектам на территории России «для давления» на президента РФ Владимира Путина. Своим мнением он поделился в интервью британскому изданию The Economist.

«Во-первых, это ограничивает его (президента России. – прим. ред.) пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны обходится дороже, чем ее прекращение», — утверждает он.

По словам Литвиненко, удары дронов вглубь России являются ключевой частью стратегии Украины.

До этого Литвиненко утверждал, что передача России территорий ради достижения договоренностей с Москвой стала бы «жестоким предательством» по отношению к стране.

В конце марта, Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Ранее в Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдавии.

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