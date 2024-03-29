В Раде сообщили о назначении экс-секретаря СНБО Данилова послом в Молдавии

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назначен послом в Моладвию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Данилов едет в Молдавию. Послом», — говорится в публикации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла в Молдавии Марка Шевченко. Причины отставки дипломата в указе не уточняются.

Ранее Зеленский сообщил, что уволенного с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова переведут «на дипломатическое направление».

До этого президент Украины Владимир Зеленский уволил секретаря Совета по национальной безопасности Украины Алексея Данилова с должности. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Ранее на Украине назвали «шоком» увольнение секретаря СНБО Данилова.