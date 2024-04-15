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Американский миллиардер рассказал, какой сигнал США послали Украине

Миллиардер Сакс: США послали Киеву сигнал об исчерпании запасов вооружения

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х припомнил лидеру республиканцев в сенате США Митчу Макконнеллу его слова об ослаблении Китая и России через помощь Украине.

«Помните, как неоконы говорили нам, что финансирование Украины послужит сигналом для Китая? К сожалению, это послание звучит так: мы потратили слишком много и наши запасы исчерпаны», — написал Сакс.

Осенью прошлого года Макконнелл заявил, что поддержка Киева помогает ослаблять Москву и тем самым сдерживать Пекин.

15 апреля сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут поддерживать Израиль и Украину как самих себя, поскольку в стране недостаточно развитая промышленная база.

14 апреля спикер палаты представителей конгресса США от республиканцев Майк Джонсон подтвердил, что в нижней палате законодательного органа планируется рассмотреть вопрос о выделении Украине помощи в виде кредита.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил, что для завершения конфликта на Украине Киеву нужно стать нейтральным и разорвать связи с США.

Ранее глава европейской дипломатии призвал ускорить помощь Украине.

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