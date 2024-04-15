Грузинские депутаты подрались из-за закона об иноагентах

Во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах в парламенте Грузии произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В ходе заседания глава оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили напал на лидера парламентского большинства и исполнительного секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамуку Мдинарадзе, когда тот рассказывал о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

После этого в зале началась коллективная потасовка.

Правящая партия «Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля. В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы.

Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Ранее Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах.