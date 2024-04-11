Евросоюз предупредил Грузию о последствиях принятия закона об иноагентах

Посол Евросоюза в Грузии Павел Гречинский заявил, что законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент страны, несовместим с европейскими нормами и ценностями. Его слова приводит Reuters.

Он подчеркнул, что принятие закона может задержать рассмотрение заявления Грузии о членстве в ЕС.

«По нашему мнению, беспокойство по поводу прозрачности [НКО] не должно использоваться как оправдание для ограничения пространства для организаций гражданского общества, для ограничения свободы слова и свободы СМИ», – заявил Гречинский.

«Грузинская мечта» внесла законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в парламент в начале апреля.

В сопроводительной записке отмечается, что инициатива предполагает обязательную регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, особенно более 20%, поступают из-за границы. Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

Для выявления таких организаций министерство юстиции получит полномочия на проведение проверок и контроль в любое время. Отказ от регистрации или предоставления декларации будет влечь за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно $9,5 тыс.).

Ранее в Грузии призвали «прекратить истерику» из-за закона об иноагентах.