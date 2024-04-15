В Госдуме задались вопросом, нужны ли миротворцы России в Карабахе

После ухода армянского населения из Нагорного Карабаха поводов для присутствия российских миротворцев в регионе стало меньше. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ депутат Константин Затулин. По его словам, Азербайджан пока не ставит вопрос о выводе войск, чтобы Россия не восприняла это как поражение или уступку.

«На сегодняшний день нахождение миротворцев в Карабахе взаимосвязано с отношениями между Россией и Азербайджаном. В самом деле, поскольку армянского населения в Карабахе нет, то возникает вопрос: а что там делают наши миротворцы? Я думаю, что руководство Азербайджана не ставит пока вопросы об их выводе исключительно ради того, чтобы это не было так воспринято в России как поражение, как уступка, как ущерб, который нанесен присутствием наших военных за пределами Российской Федерации. Но в самом деле, поводов для нахождения наших миротворцев в Карабахе оказывается меньше», — сказал он.

Депутат считает, что присутствие российских миротворческих войск в Карабахе может гарантировать, что с домами армянского населения ничего не произойдет.

«Я вижу смысл нахождения наших миротворцев в том, чтобы гарантировать, что ничего не произойдет, например, с оставленными армянским населением, домами, памятниками истории и культуры, которые носят всемирно исторический характер. Есть некая надежда на то, что часть армян вернется в нагорный Карабах, но те условия, которые Азербайджан официально выдвигает для возвращения армян, вряд ли способствуют их возвращению. Поэтому здесь очень сложное обстоятельство присутствия российских миротворцев. Исход местного населения из Карабаха подорвал их причину нахождения там», — заключил он.

15 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян после переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил о готовности подписать мир с Баку по уже согласованным принципам. Он уточнил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности на основе положений Алматинской декларации 1991 года и осуществлении делимитации между республиками, а также разблокировании региональных инфраструктур на основе принципов уважения суверенитета и юрисдикции государств, взаимности и равенства.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. По завершении конфликта Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы перешли под контроль Азербайджана.

В сентябре 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Пашинян высказался о правительстве Карабаха в изгнании.