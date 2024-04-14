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МИД РФ прокомментировал удар Ирана по Израилю

МИД РФ призвал к сдержанности после удара Ирана по Израилю и раскритиковал ООН

МИД России призвал к сдержанности после удара Ирана по Израилю и раскритиковал Совет Безопасности ООН за неэффективность. Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства.

«Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами. Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — заявили в ведомстве.

Произошедшее в МИД РФ связали с тем, что «из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии».

До этого сообщалось, что Иордания перехватила беспилотники, нарушившие воздушное пространство страны.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

На этом в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю 185 дронов и 146 ракет. В Израиле заявили, что большинство запущенных аппаратов было сбито, в Иране заявили о поражении намеченных целей.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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