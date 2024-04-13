Власти Иордании закрывают воздушное пространство

Власти Иордании закроют воздушное пространство с 23:00 по местному времени (совпадает с московским). Об этом пишет ТАСС.

Закрытие неба означает запрет на полеты любых аппаратов в воздушном пространстве страны под угрозой ликвидации. Запрет распространяется на гражданские и военные воздушные суда, беспилотники и ракеты. Иордания граничит с Израилем, Ираком, Саудовской Аравией, Сирией и Египтом.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе.

Эту атаку назвали возмездием Ирана за атаку Израиля на его консульство в Дамаске, после которой президент Ирана Ибрахим Раиси пообещал атаковать Израиль в ответ. Ряд источников полагает, что за этим шагом последуют новые акты возмездия.

До этого в Израиле заявили о подготовке к нападению со стороны Ирана и запретили работу всех учебных заведений.

Ранее главы МИД Ирана и Иордании провели встречу для нормализации отношений.