Главы МИД Ирана и Иордании проведут встречу для нормализации отношений

Глава МИД Ирана Хосейн Амир и вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади проведут встречу для нормализации отношений, сообщает агентство Petra.

«Министры договорились провести в самое ближайшее время встречу с целью нормализации отношений между двумя братскими странами, что послужит их интересам и будет способствовать прекращению региональных конфликтов», — указано в сообщении МИД Иордании.

Ас-Сафади также отметил, что Иордания, «как и все арабские страны», стремится к установлению хороших дипломатических отношений с Ираном для совместного преодоления кризисов на Ближнем Востоке, а также приветствует улучшение саудовско-иранских отношений.

Ранее президент Ирана заявил, что новый миропорядок устанавливается в пользу независимых государств.

Он выразил надежду, что Иран и Сирия объединят усилия и задействуют имеющийся потенциал для обеспечения мира и стабильности в регионе.